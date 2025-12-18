In de nachtopvang van Roeselare zijn er 21 slaapplaatsen beschikbaar, maar die zitten het hele jaar door al vol. Zowat alle steden en gemeenten stellen het laatste jaar een toename van het aantal daklozen vast. En dat is verontrustend. Een week geleden was er in Roeselare nog een actie om dringend maatregelen te vragen met de winter voor de deur. De uitbreiding van de nachtopvang is een tijdelijke maatregel en die loopt zolang het vriesweer aanhoudt.

Koude blote hemel

Bart Wenes, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst: “Het is zo dat we in de periode van vrieskou het contingent van slaapplaatsen voor dak- en thuislozen zullen uitbreiden van 21 naar 42. We hebben een vaste locatie. Maar we hebben nu ook een OCMW-woning die we ter beschikking stellen. Sowieso zitten we hier met een volledig contingent, ook een ruim aantal mensen die jammer genoeg op de wachtlijst staan, 40 à 50 mensen die hier in de nachtopvang geen plaats kunnen krijgen. Sommigen vinden onderdak bij een vriend of kennis. Anderen zijn jammer genoeg blootgesteld aan de koude blote hemel. En dat proberen we te verhelpen door nu tijdelijk onze opvangplaatsen uit te breiden.”