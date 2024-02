Het tekort zou wel sneller kunnen verkleinen, maar volgens de gouverneur is er een probleem met de financiering van de selectieprocedure vanuit Brussel. "Met een maximale bezetting van het personeelsbestand en voldoende financiering zouden er in april en oktober telkens 64 aspirant-inspecteurs en in december 32 aspirant-inspecteurs kunnen opgeleid worden. Maar de West-Vlaamse Politieschool twijfelt of dat aantal door de selectiedienst in Brussel zal gehaald worden."