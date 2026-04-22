Management van staaldraadbedrijf Bekaert in Zwevegem zit al hele voormiddag samen met vakbonden
Het management van staaldraadbedrijf Bekaert in Zwevegem zit al de hele maandagvoormiddag samen met de vakbonden. Ze hopen tot een akkoord te komen na het plotse ontslag van één werknemer vorige week door dringende redenen.
Sinds zaterdag zijn alle arbeiders weer aan de slag, nadat een groot deel van hen het werk had neergelegd woensdagavond. De staalkoordproductie lag helemaal stil, de vezelafdeling draaide op halve kracht. De werknemers waren boos omdat een collega op staande voet werd ontslagen, zonder voorafgaande waarschuwing of sanctie. Ze zeiden dat Bekaert niet de correcte procedure gevolgd had. Dinsdag is er een verzoening met een externe bemiddelaar gepland.
Leonie Delodder
Lorenzo Dejonghe