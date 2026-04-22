Sinds zaterdag zijn alle arbeiders weer aan de slag, nadat een groot deel van hen het werk had neergelegd woensdagavond. De staalkoordproductie lag helemaal stil, de vezelafdeling draaide op halve kracht. De werknemers waren boos omdat een collega op staande voet werd ontslagen, zonder voorafgaande waarschuwing of sanctie. Ze zeiden dat Bekaert niet de correcte procedure gevolgd had. Dinsdag is er een verzoening met een externe bemiddelaar gepland.