Het ongeval gebeurde rond 10.45 uur op het terrein van het bedrijf GGK Van den Bosch in de Nijverheidsstraat in Hulshout. De man, een onderaannemer, werd aangereden door een bulldozer die bezig was met het ruimen van steenpuin.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder brandweer, politie, een ziekenwagen en een MUG-team. Reanimatiepogingen mochten echter niet baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het bedrijf blijft voorlopig gesloten. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.