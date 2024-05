Ook in de raadkamer blijft de verdachte bij zijn standpunt. De twee hadden woorden, maar er is niet geslagen of geduwd. Het slachtoffer, dat hartpatiënt is, zou overleden zijn aan een hartstilstand. Verder onderzoek moet dat nog uitwijzen. Intussen komt de verdachte onder elektronisch toezicht en mag hij het huis van zijn moeder niet verlaten.

"De buurman zou tijdens het gesprek in elkaar gezakt zijn en op de grond gevallen zijn. Mijn cliënt ontkent in elk geval dat hij de man zou hebben aangeraakt", verklaart de advocaat van de verdachte, Matthias van Belleghem.