De feiten speelden zich zaterdag af in de Sint-Elisabethlaan in De Panne. Twee buren kregen het niet voor het eerst met elkaar aan de stok. Tijdens het conflict kwam een 86-jarige man om het leven. De autopsie wees uit dat het slachtoffer bezweek aan een hartstilstand.

Na verhoor werd zijn 60-jarige buurman voorgeleid bij de Veurnse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.

De verdachte moet vrijdag in Veurne voor de raadkamer verschijnen. Dan zal beslist worden of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.