Luxewagen van thuisverpleegster die verdacht wordt van sociale fraude, verkocht op veiling
Eén van de elf luxewagens van thuisverpleegster en gewezen gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Stefanie Sander uit Houthulst is al verkocht. De auto's zijn allemaal in beslag genomen. Sander is verdacht van sociale fraude. Ze zou het RIZIV voor 1,7 miljoen euro hebben opgelicht door fictieve prestaties aan te rekenen.
De Porsche Taycan, een exclusieve editie, is gisterenmiddag geveild. De wagen is nieuw zo'n 150.000 euro waard. Op één van de foto's van de papieren van het voertuig is de nummerplaat te zien: 'STEFKES', een verwijzing naar haar naam.
De opbrengst van de wagen gaat naar de leasemaatschappij. Stefanie Sander mocht begin deze maand met een enkelband naar huis in afwachting van het onderzoek. Ze zat anderhalve maand in de cel.
De redactie