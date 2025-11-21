De Porsche Taycan, een exclusieve editie, is gisterenmiddag geveild. De wagen is nieuw zo'n 150.000 euro waard. Op één van de foto's van de papieren van het voertuig is de nummerplaat te zien: 'STEFKES', een verwijzing naar haar naam.

De opbrengst van de wagen gaat naar de leasemaatschappij. Stefanie Sander mocht begin deze maand met een enkelband naar huis in afwachting van het onderzoek. Ze zat anderhalve maand in de cel.