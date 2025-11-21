10°C
Luxe­wa­gen van thuis­ver­pleeg­ster die ver­dacht wordt van soci­a­le frau­de, ver­kocht op veiling

Porsche Sander

Eén van de elf luxewagens van thuisverpleegster en gewezen gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Stefanie Sander uit Houthulst is al verkocht. De auto's zijn allemaal in beslag genomen. Sander is verdacht van sociale fraude. Ze zou het RIZIV voor 1,7 miljoen euro hebben opgelicht door fictieve prestaties aan te rekenen.

De Porsche Taycan, een exclusieve editie, is gisterenmiddag geveild. De wagen is nieuw zo'n 150.000 euro waard. Op één van de foto's van de papieren van het voertuig is de nummerplaat te zien: 'STEFKES', een verwijzing naar haar naam.

De opbrengst van de wagen gaat naar de leasemaatschappij. Stefanie Sander mocht begin deze maand met een enkelband naar huis in afwachting van het onderzoek. Ze zat anderhalve maand in de cel.

Stefanie sander 2
Fraude Houthulst : Thuisverpleegkundige heeft gevangenis verlaten
Porsche3
Porsche2
Porsche1
Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Geri Haerynck
Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer

