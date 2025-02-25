12°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Belas­ting­in­spec­tie voert onder­zoek naar moge­lij­ke frau­de bij aan­be­ste­din­gen par­keer­ga­ra­ges in Nieuwpoort

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De BIjzondere Belastinginspectie BBI voert een onderzoek naar mogelijke fraude bij aanbestedingen voor parkeergarages in Nieuwpoort. Ze zijn zelfs op het stadhuis e-mails van het bestuur komen opvragen. De stad zal hen alle documenten en e-mails bezorgen die nodig zijn voor het onderzoek.

Kris Vandecasteele, burgemeester Nieuwpoort: “De bijzondere belastingsinspectie, de BBI, heeft met ons een afspraak gemaakt. Ze hebben informatie gevraagd over mailadressen. Ze willen dat inkijken. We gaan dat zeker toestaan. Dat is geen enkel probleem. Wij hebben uiteindelijk met de BBI dezelfde belangen: namelijk de juiste cijfers te weten komen van hoe het nu allemaal in elkaar zit.”

Stad Nieuwpoort zit al jaren in de problemen met de inning van parkeergelden. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de aanbestedingen bij de aanleg van parkeergarages in de periode na 2012. De oppositie verwijt het stadsbestuur dat er nog steeds veel geld verloren gaat voor de gemeenschap. De fiscus mikt vooral op het niet binnenkomen van de geheven BTW op de jarenlange parkeergelden.

Parkeren
Nieuws

Nieuwpoort ontvangt al 5 jaar geen parkeerinkomsten: "Wanbeheer"
Parkeergarages Nieuwpoort 1
Parkeergarages Nieuwpoort 2
Parkeergarages Nieuwpoort 3
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Parkeren Fraude

Meest gelezen

Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Schaatspiste Ieper 2
Nieuws

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Parkeren1

De Haan neemt gratis parkeerbeleid grondig onder de loep
Deerlijk3

Meerjarenplan Deerlijk: heel wat centen gaan naar nieuwe en vernieuwde gebouwen
Mesen

Twee gemeenteraadsleden verlaten gemeenteraad van Mesen: ze zijn nu nog met zeven
Dranouter Festival

Dranoeter vzw is ontgoocheld: ook in beroep onderworpen aan vennootschapsbelasting
Verkrachtingblur

Man van 25 verkracht vrouw van 56 langs Bruyningpad in Kortrijk
Boerenprotest Kortrijk 2

Landbouwers voeren actie in Kortrijk tegen Mercosur-deal: "oneerlijke concurrentie"
Aanmelden