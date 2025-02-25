Kris Vandecasteele, burgemeester Nieuwpoort: “De bijzondere belastingsinspectie, de BBI, heeft met ons een afspraak gemaakt. Ze hebben informatie gevraagd over mailadressen. Ze willen dat inkijken. We gaan dat zeker toestaan. Dat is geen enkel probleem. Wij hebben uiteindelijk met de BBI dezelfde belangen: namelijk de juiste cijfers te weten komen van hoe het nu allemaal in elkaar zit.”

