Belastinginspectie voert onderzoek naar mogelijke fraude bij aanbestedingen parkeergarages in Nieuwpoort
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De BIjzondere Belastinginspectie BBI voert een onderzoek naar mogelijke fraude bij aanbestedingen voor parkeergarages in Nieuwpoort. Ze zijn zelfs op het stadhuis e-mails van het bestuur komen opvragen. De stad zal hen alle documenten en e-mails bezorgen die nodig zijn voor het onderzoek.
Kris Vandecasteele, burgemeester Nieuwpoort: “De bijzondere belastingsinspectie, de BBI, heeft met ons een afspraak gemaakt. Ze hebben informatie gevraagd over mailadressen. Ze willen dat inkijken. We gaan dat zeker toestaan. Dat is geen enkel probleem. Wij hebben uiteindelijk met de BBI dezelfde belangen: namelijk de juiste cijfers te weten komen van hoe het nu allemaal in elkaar zit.”
Stad Nieuwpoort zit al jaren in de problemen met de inning van parkeergelden. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de aanbestedingen bij de aanleg van parkeergarages in de periode na 2012. De oppositie verwijt het stadsbestuur dat er nog steeds veel geld verloren gaat voor de gemeenschap. De fiscus mikt vooral op het niet binnenkomen van de geheven BTW op de jarenlange parkeergelden.