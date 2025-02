Nieuwpoort ontvangt al vijf jaar lang geen parkeerinkomsten meer in de stadskas gestort, parkeerautomaten genoeg nochtans. Oppositiepartij Gezond Verstand Nieuwpoort spreekt over wanbeheer met aan de basis de concessieovereenkomst met parkeerbedrijf Indigo in 2014. Dimitri Dedecker (Gezond Verstand): “Wanbeheer op twee vlakken: Enerzijds dat men dergelijk wurgcontract tekent. Anderzijds: het is door het eigen stilzitten, het niet toelaten om de parkeertarieven te indexeren dat we in zo’n toestand zijn terechtgekomen. Dat men al meer dan vijf jaar geen commissies ontvangt op de parkeergelden. Maar dat het dan eigenlijk nog erger is: dat we in een situatie zijn terechtgekomen van een negatieve commissie en dat we een schuld hebben aan het parkeerbedrijf. Ik denk dat dat een unicum is in Vlaanderen.”