De krapte op de arbeidsmarkt is niets nieuws, maar in de Westhoek is de situatie "uitzonderlijk zorgwekkend". Zelfs voor de internationale bedrijven in de regio.

“In Vlaanderen zijn er ongeveer drie kandidaten beschikbaar per vacature. In West-Vlaanderen zakt dit naar twee kandidaten, terwijl in de Westhoek en zeker rond Diksmuide er minder dan één kandidaat is per vacature", zegt Tom Vermeersch van Voka.