Jasper Pillen:“Het fiscaal interessante grensarbeidersstatuut is een uitdovend systeem met deze daling dus als logisch gevolg, maar het effect werkt als een brandversneller op de West-Vlaamse arbeidskrapte. Op amper 5 jaar tijd verloren we dus al 4500 werknemers op deze manier.”

De zestig jaar oude overeenkomst tussen Frankrijk en België over het statuut van grensarbeiders dooft uit in 2033. “Jaar na jaar zien we een afname in de cijfers. Tussen 2018 en 2022 verloren we ruim 4.500 arbeidskrachten”, leert Pillen uit de opgevraagde cijfers. “Vooral in West-Vlaanderen zijn de gevolgen voelbaar: de provincie grenst aan Frankrijk en de arbeidsmarkt is één van de krapste van het hele land, met een quasi-volledige tewerkstelling.”