Demir wil proefproject met Waalse werknemers uitbreiden naar meer bedrijven
Vlaams minister van Werk Zuhal Demir wil het proefproject om Waalse werknemers aan het werk te krijgen, vooral ook in West-Vlaanderen, uitbreiden. Dat heeft ze in het Vlaams parlement geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang.
In december was er bij pastaproducent Soubry in Roeselare het startschot van de nauwere samenwerking tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en het Waalse Forem. De mobiliteit van de werkzoekenden over de taalgrens heen zou ook verbeteren. Op vandaag zitten vijf bedrijven in het proefproject. Voor een evaluatie is het nog te vroeg, maar de minister wil nu al meer bedrijven betrekken.
Goed begin
Zuhal Demir, Vlaams minister van werk: “Ik ben zeker bereid tot uitbreiding. Volgende week gaan we ook met Voka en Unizo kijken of er andere bedrijven kunnen aansluiten, dus dat is op zich geen probleem. Wat het aantal vacatures van die vijf bedrijven betreft, dat gaat over twintig. Dat is denk ik een goed begin maar dat moet omhoog natuurlijk, dat spreekt voor zich, maar de vacatures komen van de bedrijven zelf, ik kan zelf geen vacature uitschrijven.”
