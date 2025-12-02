14°C
Roeselare

Waal­se werk­zoe­ken­den mat­chen met Vlaam­se jobs: minis­ters Demir en Jeho­let slui­ten his­to­risch akkoord bij Soubry

Vlaanderen zoekt werknemers, Wallonië heeft werkzoekenden. En toch vinden beide elkaar nog altijd te weinig. Om daar een structurele oplossing voor te vinden, hebben Vlaams minister van Werk Zuhal Demir en haar Waalse collega Pierre-Yves Jeholet bij pastaproducent Soubry in Roeselare een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend. 

Vlaams minister van Werk Zuhal Demir en haar Waalse collega Pierre-Yves Jeholet spreken van een “historische samenwerking” tussen arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB en Forem. Voortaan zullen alle vacatures automatisch worden uitgewisseld tussen beide diensten. De stap komt er in het kader van de beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

“De situatie is urgent. In Vlaanderen hebben we arbeidskrachten nodig: bij een vacature melden zich soms maar drie kandidaten."

Zuhal Demir, Vlaams minister van Werk

“De situatie is urgent. In Vlaanderen hebben we arbeidskrachten nodig: bij een vacature melden zich soms maar drie kandidaten,” zegt Zuhal Demir. “We moeten niet eerst buiten Europa zoeken, maar wel in eigen land. Dit akkoord biedt daar een oplossing voor. Wie als Waalse werkzoekende herhaaldelijk niet ingaat op vacatures, kan voortaan ook gesanctioneerd worden.”

Soubry als voorbeeld

Het decor voor de ondertekening – pastaproducent Soubry in Roeselare – is niet toevallig gekozen. Van de 420 werknemers zijn er 180 Fransen en slechts een tiental Walen.

“We liggen op twintig minuten van Moeskroen en een half uur van Doornik. We kijken ernaar uit om meer Waalse collega’s aan boord te krijgen, waardoor de gespannen arbeidsmarkt in West-Vlaanderen wat normaler zou worden”, zegt gedelegeerd bestuurder Michel Soubry.

Waalse werkzoekenden responsabiliseren

Ook de Waalse minister Pierre-Yves Jeholet benadrukt dat werkzoekenden in zijn regio hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar wel binnen redelijke grenzen.

“We gaan iemand uit Aarlen niet vragen om in Roeselare te werken. Maar de taalgrens oversteken moet zeker kunnen. Taalkennis mag geen hinderpaal zijn, dat tonen de vele Franse medewerkers bij Soubry aan”, klinkt het.

Voka reageert positief

Bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, klinkt tevredenheid. “Veel te lang zijn onze overheden te laks geweest”, zegt gedelegeerd bestuurder Frank Beckx. “Bedrijven in Vlaanderen staan klaar om gemotiveerde Walen werk te geven. Laat ze maar komen.”

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
