Het decor voor de ondertekening – pastaproducent Soubry in Roeselare – is niet toevallig gekozen. Van de 420 werknemers zijn er 180 Fransen en slechts een tiental Walen.

“We liggen op twintig minuten van Moeskroen en een half uur van Doornik. We kijken ernaar uit om meer Waalse collega’s aan boord te krijgen, waardoor de gespannen arbeidsmarkt in West-Vlaanderen wat normaler zou worden”, zegt gedelegeerd bestuurder Michel Soubry.