Op zondag 13 oktober mogen mensen straks kiezen en zijn ze niet langer verplicht om hun stem uit te brengen. In Nieuwpoort hangen ze achter de kerk nestkastjes aan de bomen om mensen te overtuigen, een ludieke actie. Gaëlle Beeusaert, provinciaal directeur Beweging.net: “Wij willen dat mensen wel gaan stemmen. Vandaar onze boodschap, in plaats van Blijf in uw kot in de Coronaperiode, hebben we dat omgedraaid naar 'Kom uit je kot' en ga stemmen op 13 oktober.”