Louis (9) gaat op stap met de brandweer

Onder de noemer ‘één team één familie’ wilde de brandweer Louis laten proeven van een echte brandweeroefening. Het is niet uitgesloten dat Louis bij de jeugdbrandweer in Wervik aan de slag kan. “Louis is heel bevlogen. Bij de jeugdbrandweer hebben we 25 andere bevlogen jongeren die een traject tot brandweerkadet doorlopen. Dat is de eerste stap om een echte brandweerman te worden”, klinkt het bij Johan Bonnier van brandweer Westhoek.