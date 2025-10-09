8°C
Aanmelden
Nieuws
Alveringem

Brand in nok van het dak in leeg­staand huis Leisele

Brand Alveringem 02

In Leisele bij Alveringem heeft het gebrand aan het dak van een leegstaand huis. De brand was vrij snel onder controle, zegt Brandweer Westhoek.

Het vuur ontstond in het dak van een onbewoond huis in de Beverenstraat, kort na zeven uur vanmorgen. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen van onder de nok van het dak door.


Brandweer Westhoek kreeg de brand vrij snel onder controle. Het dak is wel flink beschadigd. Het huis ernaast bleef gevrijwaard, niemand raakte gewond.

De Beverenstraat was nog een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.

Brand Alveringem 01
De redactie
Brandweerzone Westhoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden