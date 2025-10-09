Brand in nok van het dak in leegstaand huis Leisele
In Leisele bij Alveringem heeft het gebrand aan het dak van een leegstaand huis. De brand was vrij snel onder controle, zegt Brandweer Westhoek.
Het vuur ontstond in het dak van een onbewoond huis in de Beverenstraat, kort na zeven uur vanmorgen. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen van onder de nok van het dak door.
Brandweer Westhoek kreeg de brand vrij snel onder controle. Het dak is wel flink beschadigd. Het huis ernaast bleef gevrijwaard, niemand raakte gewond.
De Beverenstraat was nog een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.
