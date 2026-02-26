Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Rond 7u30 vanmorgen is brand uitgebroken in een rijwoning in de Nieuwstraat in Wervik. Niemand raakte gewond, maar de woning is voorlopig onbewoonbaar.
Toen de brandweer van de zone Westhoek vrijdagochtend ter plaatse kwam hadden de inwoners, een gezin van zes, al de woning verlaten. Twee volwassenen en vier kinderen zijn preventief afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle op eventuele rookintoxicatie.
De brand ontstond vermoedelijk in de garage. De benedenverdieping heeft zware brandschade opgelopen. De rest van de woning liep hevige rookschade op. De naastgelegen woningen konden gevrijwaard worden.
Stad Wervik zal de nodige stappen ondernemen om noodopvang te voorzien voor de bewoners.