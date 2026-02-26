17°C
Aanmelden
Nieuws
Wervik

Brand in woning in Wer­vik, gezin van zes kan tij­dig huis verlaten

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Rond 7u30 vanmorgen is brand uitgebroken in een rijwoning in de Nieuwstraat in Wervik. Niemand raakte gewond, maar de woning is voorlopig onbewoonbaar.

Toen de brandweer van de zone Westhoek vrijdagochtend ter plaatse kwam hadden de inwoners, een gezin van zes, al de woning verlaten. Twee volwassenen en vier kinderen zijn preventief afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle op eventuele rookintoxicatie.

De brand ontstond vermoedelijk in de garage. De benedenverdieping heeft zware brandschade opgelopen. De rest van de woning liep hevige rookschade op. De naastgelegen woningen konden gevrijwaard worden.

Stad Wervik zal de nodige stappen ondernemen om noodopvang te voorzien voor de bewoners.

De redactie
Brand Brandweerzone Westhoek

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bus Barcafansbrand

Barcelona-fan riskeert drie maanden cel met uitstel voor in brand gestoken bus
Brand Roeselare
Update

Zware brand Roeselare: parket vindt "aanwijzingen voor brandstichting"
Brand heule
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Izegem brand

58 appartementen in Izegem ontruimd na brand in ondergrondse parking
Brand2

Bromfiets vat vuur in fietsenstalling aan station Waregem
Opvangcentrum Vlamingstraat 02
Update

Brand in opvangcentrum Brugge is aangestoken, zegt deskundige van parket
Aanmelden