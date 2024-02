"Het politieke verschil is in de steden en gemeenten minder groot en scherp dan nationaal," zegt Van Quickenborne. "In turbulente tijden moeten politici samenwerken en bruggen slaan. Daarom kiezen we ervoor om Team Burgemeester te veranderen in "Team Burgemeester, Stadslijst voor Kortrijk".

"Geen kartel met CD&V, maar wel een samenwerking voor Kortrijk. Nadien vormen we wel één coalitie. En we zullen na de verkiezingen zetelen als één fractie in de gemeenteraad. Twaalf vrouwen en twaalf mannen presenteren zich vandaag al, straks komen er nog eens 19 mensen mee."



CD&V doet dus mee met Team Burgemeester, want - toch wel erg opmerkelijk: "Het klikt goed tussen ons".