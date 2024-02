Herwig Reynaert, Politicoloog UGent: “Het is zeker een politiek-strategische zet. Ik denk dat het voor beide partijen goed uitkomt. Zowel voor Team Burgemeester die daarbij de garantie heeft dat ze toch opnieuw de grootste lijst zullen worden. Weliswaar met CD&V. En voor CD&V, na twaalf jaar oppositie, is het ook wel een unieke kans om in het college van burgemeester en schepenen te komen.”

Herwig Reynaert, Politicoloog UGent: “Het water was diep maar ik denk dat ook in de politiek de tijd wonden moet helen. Ik denk dat dat ook voor een stuk blijkt uit de lijstvorming. Onder andere de familie de Béthune en De Clerck zullen op de lijst staan. Dat is dus ongetwijfeld ook allemaal met de oudere generatie doorgesproken. Het is een goede zaak is dat je op een bepaald moment ook in de politiek bruggen slaat.”