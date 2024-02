“Wij zijn alvast niet verrast over dit schijnhuwelijk in de Kortrijk", zegt Wouter Vermeersch, de kopman van Vlaams Belang in Kortrijk. " Wie zich ooit afvroeg waarom CD&V in Kortrijk nooit echte oppositie heeft gevoerd, kent vandaag het antwoord: ze staan al jaren te bedelen bij de poort in de hoop opnieuw deel te kunnen uitmaken van het stadsbestuur."



CD&V heeft na de loer die het gedraaid werd door Van Quickenborne in 2012 en na de afstraffing door de kiezer in 2018 duidelijk haar les niet geleerd. Ook de recente terugkeer van Van Quickenborne als burgemeester wordt vandaag nog steeds niet gedragen door de Kortrijkzanen. Er zal een electorale prijs betaald worden voor dit zoveelste opportunisme”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).



“De partijen, Open VLD en CD&V, die verliezen in de nationale en lokale peilingen klitten nu samen in hoop zich te kunnen vastklampen aan de macht. De Kortrijkse politiek is één pot nat en wil vooral meer van hetzelfde beleid. Het wordt voor de kiezer in onze Guldensporenstad steeds duidelijker dat er pas echte verandering kan komen met het Vlaams Belang. Het is, ook in Kortrijk, tijd voor ander en beter!”