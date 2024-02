Stefaan De Clerck is duidelijk not amused' dat CD&V in Kortrijk met Team Burgemeester naar de kiezer trekt in oktober. "Integriteit is erg belangrijk in de politiek vind ik, daarom ben ik tegen het samengaan met Q. Het is echt een persoonlijk verhaal. Ik heb niets tegen Ruth Vandenberghe, ik heb daarmee in het verleden altijd goed samengewerkt. Maar als Q straks weer hoofd zou worden van de politie, dat kan voor mij niet. Wat heeft dat plasincident niet allemaal aangetoond?"



" Mijn zoon denkt dat hij van binnenuit kan corrigeren en gaat daarom samen, maar ik geloof daar niet in. Ik ga nu zelf niet in de politieke arena staan door een interview te geven in de media, mede ook door dat familiale aspect. Ik respecteer mijn zoons visie, maar ik denk dus dat het een foute beslissing is".