Met 46,4 procent van alle stemmen ze de lijst gbA+burgemeester Lut een knap resultaat neer. De lijst haalt zo 11 van de 21 zetels binnen, een nipte meerderheid. Team Avelgem behaalt 28,7 procent van de stemmen.

Burgemeester Lut Deseyn kreeg 1.733 voorkeurstemmen. Terwijl de ene coalitiepartners fors vooruitgang boekt, deelt de andere in de klappen. Tandem gaat van 27,2 procent in 2018 naar 19,7 procent zes jaar later. Ook N-VA doet het met 5,3 procent van de stemmen minder goed dan in 2018 (-3 procent).