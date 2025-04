De Dominicanenkerk in Oostende is herschapen in een groot beeldscherm, waar de bezoeker ondergedompeld wordt in de visserij, die zo onlosmakelijk verbonden is met Oostende. Frans Verhalle: "Het is eigenlijk een verhaal over de woelige geschiedenis van de visserij hier in Oostende, het Oostendse vissersleven. Het verhaal start in de middeleeuwen. Een zeemeeuw die het publiek op sleeptouw neemt."