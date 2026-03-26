Lichaam van man in duik­pak spoelt aan in Wes­ten­de: Vol­gens de mari­ne gaat het abso­luut niet om een transmigrant”

In Westende (Middelkerke) is dinsdagvoormiddag een lichaam in duikpak aangespoeld. Het was een voorbijganger die het lichaam opmerkte en meteen de politie verwittigde. De wetsdokter en het labo waren even ter plaatse, maar intussen is het strand van Westende weer vrijgemaakt. Volgens de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, gaat het zeker niet om een transmigrant. 

De politie van Middelkerke kreeg dinsdag rond 8.25 uur een melding binnen dat er een lichaam in duikpak aangespoeld is in Westende (Middelkerke). Het was een voorbijganger die het lichaam opmerkte. 

"Over de identiteit en omstandigheden is voorlopig nog niets bekend", klonk het bij Emilie Erard, woordvoerster van politie Middelkerke. "Het parket is op de hoogte en kijkt nu welke verdere stappen ondernomen moeten worden."

Wetsdokter en labo

Kort na de ontdekking stelde het parket West-Vlaanderen een wetsdokter en labo aan om de precieze omstandigheden verder te onderzoeken. Ze bleven even ter plaatse om onderzoek te voeren. Maar volgens de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, gaat het niet om een transmigrant die de oversteek naar Groot-Brittannië wou maken. Het is een problematiek waar de politie van zone Westkust momenteel de handen vol mee heeft. 

"De persoon die aangetroffen is in een duikerspak met bretellen, is heel moeilijk herkenbaar", klonk het bij Dedecker. "Men is nu bezig met het forensisch onderzoek, maar de marine is ervan overtuigd dat het absoluut geen transmigrant betreft. Er zijn enkele weken terug twee duikers verdwenen in Frankrijk, die nog niet teruggevonden zijn. Of het één van hen is, dat weten we niet. Hij kan ook van een boot gevallen zijn of van een tanker die voorbij gevaren is. Het lichaam bevindt zich ondertussen bij de begrafenisondernemer, daarop gaat het gerecht nu een onderzoek uitoefenen. Bijvoorbeeld: een tandenonderzoek om te kijken waar de man vandaan komt en om hem te kunnen identificeren." Het strand van Westende is intussen weer vrijgemaakt. 

