Middelkerke waakzaam voor transmigranten: “Probleem verschuift naar het noorden”
Ook de politie van Middelkerke is op haar hoede voor transmigranten, want het actieterrein verschuift naar het noorden. Dat zegt Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke.
De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten, zeker in de buurt van duinen die toegang geven tot de zee, zoals in Lombardsijde. Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke: “Er is een baantje naar het strand van Lombardsijde. Ik denk dat we dat gaan afsluiten. Het is al een week lang dat we een dubbele patrouille inrichten. Maar het is onmogelijk om dit tegen te houden. En het is ontzettend gemakkelijk om het probleem te verschuiven naar een eindje verder.”
Dedecker vraagt hulp én extra centen voor zijn politiekorps van Middelkerke. Nu gaat alles naar de zone Westkust en dat vindt hij niet correct. “Vorige week was er een heel grote transmigrantenshow met twee ministers erbij, de gouverneur en de politie Westkust. Maar wij worden nergens bij betrokken, ook niet ingelicht. We hebben vorige week wel al 8 mensen opgepakt. We vroegen hulp van de federale politie. Maar we hebben geen hulp gekregen.”