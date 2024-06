“De gemeente Kuurne dient bezwaar in. Naast de gegronde redenen vragen we het gezond verstand. Er zijn andere prioriteiten die algemeen belang veel meer dienen", zegt burgemeester Francis Benoit.

"Momenteel loopt de studie doortrekking R8 - overgangen Kortrijksestraat-Brugsesteenweg-Heirweg. Deze neemt 2 jaar nog in beslag. Erna volgen dan de aanvragen vergunning, MER… Het momentum is dat de werken kunnen starten in 2027-2028. Maar op voorwaarde dat het budget is voorzien binnen de Vlaamse regering. Kostprijs zal rond de 40 miljoen euro bedragen. Dit bedrag moet voorzien worden in de begroting en meegenomen worden bij de regeringsvorming.

Voor Vlaanderen is dit een haalbare kaart, veel meer dan het kanaal. De onafgewerkte R8 ligt er al meer dan 50 jaar zo bij. Iedereen met gezond verstand vraagt deze doortrekking maar vraagt zich af waarom alles zo lang moet aanslepen. Het is nu of nooit. Dit dient veel meer het algemeen belang dan het kanaal Bossuit-Kortrijk.”

Schepen van milieu en mobiliteit Annelies Vandenbussche: “Plan BK oftewel “het Kanaal” heeft een grote mobiliteitsimpact op Kuurne, vooral onze burgers zullen de dupe zijn. We stellen ons ook vragen of dit miljardenproject per definitie het beoogde effect zal hebben. En dan hebben we het nog niet over de impact die dit heeft op onze natuur. Als Kuurne verliezen we enkel.”