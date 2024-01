Dieter Laebens van logistiek bedrijf Laebens in Zwevegem is blij met het ontwerp voorkeursbesluit rond het kanaal Bossuit-Kortrijk, het ringtracé dus. Hij is vooral tevreden dat er opnieuw schot in de zaak zit. Welk tracé het werd, deed er voor Laebens niet toe.



Straks zijn er opnieuw werken gepland op de Schelde waardoor er weken per schip geen vracht vervoerd kan worden. Ontsluiting via de Leie zou zo voor Laebens het perfecte alternatief zijn.



Hij hoopt dat het tracé er tegen 2030 echt is. Vandaag zijn al twee schepen met telkens 110 rollen staal gelost. Dat zijn 220 vrachtwagens minder op de weg, want één rol van 20 ton is het maximum wat een vrachtwagen mag vervoeren.