“Steeds meer ondernemingen geloven in de toekomst van de binnenvaart", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Daarom slaan overheid en privé de handen in elkaar. 135 bedrijven hebben samen met ons al geïnvesteerd in de bouw van kaaimuren zoals deze kade hier in Harelbeke. De Vlaamse Waterweg ambieert met deze investeringen een gestage groei van het aandeel dat de binnenvaart dat de Vlaamse wegen en de lokale kernen en bewoners ademruimte geeft.”