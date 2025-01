"De vlek werd ontdekt door de kajakclub in Zwevegem. Ze merkten dat er een plakkerige substantie aan hun boot ging", aldus Degezelle. "De vlek blijft op het water drijven en heeft een omvang van ongeveer vijf kilometer. We hebben het kanaal afgesloten zodat de substantie zich niet zou vermengen met het water als er boten passeren. Voorlopig is niet duidelijk wat het is. De vlek heeft zich vanaf OC De Brug verspreid tot aan het pompgebouw in Bossuit."