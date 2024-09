“Dat Kortrijk vandaag een studentenstad is met 16.000 studenten is mee te danken aan Kulak," zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. "De universiteitscampus is al 60 jaar een begrip in Vlaanderen, maar allesbehalve oud en versleten. Dat bewijzen de groeiende studentenaantallen, de sterke internationale onderzoekscentra en de maatschappelijke impact in Kortrijk en daarbuiten."