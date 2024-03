Studenten en proffen sloegen de handen in elkaar om 24 uur lang zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Een zesuren-loop, de ‘proffen tegen kanker’ bokswedstrijd en een frietjesverkoop zijn slechts enkele activiteiten die de revue passeerden. De prachtige recordopbrengst van maar liefst 40.000 euro werd vandaag in volle spanning bekendgemaakt. Het bedrag gaat integraal naar het Leuven Kankerinstituut, dat zich inzet voor de strijd tegen kanker.