KU Leu­ven-spin-off ver­werkt vlas tot high­tech­ma­te­ri­aal dank­zij West-Vlaam­se investering

De nieuwe KU Leuven-spin-off Biofibix heeft een productiemethode ontwikkeld die vlasvezels veel geschikter maakt voor gebruik in hightechcomposieten. Dankzij West-Vlaamse steun kan het bedrijf die technologie nu opschalen.

Biofibix wil de doorbraak forceren van vlas in composietmaterialen, een toepassing die vandaag vooral beperkt blijft tot prototypes. Nochtans is de regio rond België, Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk goed voor zo’n 75 procent van de wereldproductie van vlas. De sterke, lichte vezels zijn ideaal als natuurlijke versterking in kunststof.

Hoger aandeel vezels

“Ons verbeterd productieproces maakt de vlasvezels vochtbestendiger, zorgt voor een betere hechting aan de kunststofmatrix en laat ze minder hars opnemen,” zegt CEO en medeoprichter Gilles Koolen. “Daardoor kunnen we composieten maken met een hoger aandeel vezels, wat de prestaties duidelijk verbetert én de kostprijs drukt.”

West-Vlaamse steun

Biofibix haalde eerder dit jaar 300.000 euro startkapitaal op, volledig gefinancierd door het West-Vlaamse vlasteelt- en verwerkingsbedrijf Vanacker Rumbeke BV. Zaakvoerder Stijn Vanacker stapt mee in de spin-off. De samenwerking garandeert Biofibix een stabiele aanvoer van vlas, terwijl Vanacker Rumbeke een nieuwe afzetmarkt krijgt voor zijn product.

