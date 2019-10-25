Biofibix wil de doorbraak forceren van vlas in composietmaterialen, een toepassing die vandaag vooral beperkt blijft tot prototypes. Nochtans is de regio rond België, Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk goed voor zo’n 75 procent van de wereldproductie van vlas. De sterke, lichte vezels zijn ideaal als natuurlijke versterking in kunststof.

