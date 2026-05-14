Jos Vanneste nv uit Harelbeke maakt vezels uit vlas, die gebruikt kunnen worden in de textielindustrie, zoals: papier, vochtige doekjes en isolatie. Het West-Vlaamse bedrijf is nu al wereldwijd actief: in Europa, maar ook in de VS, Latijns-Amerika en Azië. Met de intrede van nieuwe aandeelhouders en extra groeikapitaal wil men inspelen op de groeiende vraag naar vlasvezels, met name in Azië.

Met Joe Lano haalt men zowel sectorkennis als ondernemerservaring binnen. De zoon van Pierre Lano heeft naar eigen zeggen een sterke affiniteit met vlas. "Het is een sector met toekomst, maar ook sterk verankerd in deze regio", klinkt het bij Joe Lano. "De combinatie van het familiale karakter, de duidelijke langetermijnvisie en mijn eigen ervaring maakte dit een logische stap. Ik wil investeren in bedrijven waarmee ik een klik heb en waar ik mijn ervaring kan laten renderen."

Alex Vanneste blijft CEO en ook zijn dochters Laura en Emilie - de vijfde generatie - maken nu hun intrede in het bedrijf. "De instap van nieuwe partners past in de bredere strategie om de groei van het bedrijf te versnellen en de positie in de internationale vlasmarkt te versterken."

