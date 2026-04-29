Vlas staat nu al in bloei, en dat is heel vroeg

Vandaag was er onder meer bloeiend vlas, wiegend in de wind, te zien in Ieper. De bloempjes bloeien amper zes uur, in de ochtend en de voormiddag. Je moet dus snel zijn.

Bij vlas is het vooral belangrijk dat de stengel lang genoeg is. Onder meer om een goede vezel te hebben voor linnen. Een tip dus voor wie gaat fietsen: je kan vanaf nu al genieten van de blauwe en lichtpaarse vlasbloempjes. Als je in de voormiddag al op pad gaat.