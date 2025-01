Koolstofmonoxide is heel giftig en kostte al verschillende mensenlevens. In 2024 stierven in ons land 15 mensen door CO-intoxicatie.

“Mensen gaan bij koudere temperaturen hun verwarming hoger zetten. Maar vaak zijn die toestellen niet altijd goed onderhouden, of is de verluchting niet in orde. Vaak is de schoorsteen ook niet geveegd. Als gevolg daarvan komen er CO-gassen vrij, en die worden bij gebrek aan zuurstof, ontzettend ongezond”, legt Patrick De Cock van het Antigifcentrum uit.