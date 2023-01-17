10°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Kop­pel met CO-ver­gif­ti­ging naar zie­ken­huis na bar­be­cue in kraak­pand Izegem

CO intoxicatie

In een kraakpand in de Krekelmotestraat in Izegem zijn wee mensen bevangen geraakt door CO-dampen. Het koppel had een wegwerpbarbecue binnen aangestoken. Een vrouw van 39 sloeg alarm toen haar partner niet meer reageerde.

Een ziekenwagen en MUG-team brachten beide slachtoffers naar het ziekenhuis. De 35-jarige man was een tijdlang in levensgevaar, maar is intussen stabiel. Zowel hij als zijn vriendin mochten later opnieuw naar huis. 

De brandweer ventileerde het gebouw om de gevaarlijke gassen te verwijderen.

De redactie
CO-intoxicatie

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Nieuws
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

CO - vergiftiging - intoxicatie

Koudeprik: Antigifcentrum waarschuwt voor CO-vergiftiging
CO vergiftiging Kazou 1

Kazou-kamp even onderbroken na CO-vergiftiging: 27 jongeren moeten naar het ziekenhuis
Kerk2

Pastoor en kerkgangers onwel door CO-gassen in kerk
2023-01-31 00:00:00 - Twee broers naar ziekenhuis na CO-vergiftiging in Waregem

Twee broers naar ziekenhuis na CO-vergiftiging in Waregem
2023-01-19 00:00:00 - Oorzaak CO-vergiftiging Hooglede is centrale verwarming

Oorzaak CO-vergiftiging Hooglede is centrale verwarming
2023-01-17 00:00:00 - Oorzaak van CO-intoxicatie in Hooglede nog onduidelijk

Oorzaak van CO-intoxicatie in Hooglede nog onduidelijk
Aanmelden