In een kraakpand in de Krekelmotestraat in Izegem zijn wee mensen bevangen geraakt door CO-dampen. Het koppel had een wegwerpbarbecue binnen aangestoken. Een vrouw van 39 sloeg alarm toen haar partner niet meer reageerde.
Een ziekenwagen en MUG-team brachten beide slachtoffers naar het ziekenhuis. De 35-jarige man was een tijdlang in levensgevaar, maar is intussen stabiel. Zowel hij als zijn vriendin mochten later opnieuw naar huis.
De brandweer ventileerde het gebouw om de gevaarlijke gassen te verwijderen.
De redactie