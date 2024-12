Het pand op de hoek van de Grote Markt en de Korte Steenstraat zag er tot voor kort behoorlijk onverzorgd uit. Vandaag is het terug in ere hersteld in de oorspronkelijke rode kleur. Dat gebeurde op aansturen van de adviesraad bouwkundig erfgoed. Zij hopen dat de nieuwe look van het pand andere eigenaars inspireert en aanzet om hetzelfde te doen.

"Telkens er renovatiewerken worden aangevraagd rond erfgoedpanden gaan wij daar systematisch de eigenaars over aanspreken. Heel belangrijk zou zijn dat die verdiepingen weer bewoond zouden worden. Maar daar hebben we een groot probleem met de toegang tot die bovenverdiepingen", legt Nicole Pannier van de Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk.