In december vorig jaar was er nog een incident in Rekkem. Een 24-jarige drifter reed een politieagent opzettelijk aan terwijl hij op de vlucht sloeg. De politie heeft de dader gevat en vervolgt hem voor poging tot doodslag.

Burgemeester Ruth Vandenberghe wil harder optreden tegen de drifters. Daarom vaardigde ze een burgemeestersbesluit uit die het expliciet verbiedt: “Laat één ding duidelijk zijn: dit soort asociaal gedrag wordt niet getolereerd in onze stad.”