De politie kreeg vorige vrijdagnacht melding van driftende auto’s aan de kluifrotonde op de N58 in Rekkem. Dat is een plek waar driften wel vaker gebeurd. Toen de politie ter plekke kwam, sloegen de wagens op de vlucht, onder meer naar het tankstation van de E17 in Marke. Het is op die parking dat een politieagent bijna werd aangereden door één van de drifters. De agent kon nog net wegspringen voor de wagen.

De bestuurder kon intussen worden geïdentificeerd en is opgepakt in Kortrijk. Hij is bekend bij het gerecht. Mogelijk moet hij zich nu verantwoorden bij de rechtbank verantwoorden voor poging tot doodslag.