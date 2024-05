In januari van dit jaar werd nog een recordaantal inwoners in Kortrijk gemeld. De teller werd toen stopgezet op 80.257 Kortrijkzanen. Een mooi getal, want zo konden er 43 in plaats van 41 gemeenteraadsleden verkozen worden. Ook de Burgemeester en Schepenen profiteerden in dat geval van een loonverhoging van 20%.