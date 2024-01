"We zijn met 80.257 Kortrijkzanen", dat vertelde Van Quickenborne trots tijdens zijn speech op de nieuwjaarsreceptie. Zo'n 55 procent van de inwoners woont in de stad. De grootste deelgemeente is nog steeds Heule met 12.605 inwoners. Het recordaantal inwoners heeft vooral gevolgen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar worden niet 41, maar 43 gemeenteraadsleden verkozen in Kortrijk.

De nieuwjaarsreceptie was vooral de ideale gelegenheid om te genieten van het aanwezige eten, drinken én het vuurwerk.