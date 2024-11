Eén van de verdachten is een café-uitbater. Hij was een jaar aan de slag, maar nog voor de zomer stopte hij. Vorige maand, toen de politie de vier verdachten oppakte, startte toevallig in Kortrijk een campagne rond seksueel misbruik. “Ze is opgezet door een studentenvereniging Geneeskunde, aan de Kulak. Ze bestaat erin dat we onder meer jonge mensen erop attent willen maken dat als ze zich bedreigd voelen, onveilig voelen, onder meer in horecazaken, dat ze dan kunnen vragen naar Angela. Angela betekent dat je iemand van het barpersoneel kunt aanspreken met ‘Waar is Angela?'. Dan weet het barpersoneel, er is een stappenplan met hen afgesproken, dat ze die persoon in veiligheid moeten brengen zonder daarover ophef te maken.

Ze zullen de affiches nu in nog meer cafés en ook in jeugdhuizen verspreiden.