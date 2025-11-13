6°C
Van Quic­ken­bor­ne al meer dan 20 uur onaf­ge­bro­ken aan het woord om nieu­we wet tegen te houden

Kortrijks politicus Vincent Van Quickenborne van Open VLD is al sinds gisterennamiddag onafgebroken aan het praten in het federaal parlement. Hij doet dat om de stemming van een nieuwe wet te vertragen.

Filibusteren, zo heet de tactiek die Van Quickenborne aan het toepassen is. Hij is sinds gisteren 14 uur onafgebroken aan het woord. De hele tijd moeten ook een vast aantal politici van de meerderheid aanwezig zijn. Van Quickenborne wil zo de stemming van een wet vertragen waarbij het mogelijk zou zijn bankgegevens te linken aan andere gegevens, zoals loon of vastgoed. Daarmee zou fiscale fraude sneller opgespoord kunnen worden. Maar volgens de Kortrijkzaan wordt ieder burger dan bekeken als een potentiële fraudeur, en dat zet het vermoeden van onschuld volledig op de helling.

Als Van Quickenborne stopt met spreken, komt het hoe dan ook tot een stemming.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
