Speurders onderschepten in september 2022 concrete informatie over plannen om "in Kortrijk een minister te ontvoeren" in opdracht van Nederlandse misdadigers uit het drugsmilieu. In de buurt van het huis van Van Quickenborne werd een auto met daarin wapens aangetroffen. De toenmalige minister en zijn gezin moesten onderduiken in een safehouse.

Snel werden vier Nederlanders opgepakt en alles wees erop dat ze betrokken waren bij een poging tot ontvoering. Later volgden nog twee arrestaties. De Nederlanders worden wel al vervolgd voor verboden wapendracht en lidmaatschap van een criminele organisatie.