Vincent Van Quickenborne trekt de liberale lijst voor de Kamer in West-Vlaanderen. Hij is net als Pillen hoopvol dat de West-Vlamingen Open VLD voldoende vertrouwen zullen geven. "De echte peiling is nu pas gestart", verkondigt hij. "Ik heb er hoop op. De zon schijnt."

Voor 'Quickie' komen er in het najaar al snel belangrijke gemeenteraadsverkiezingen aan in Kortrijk. De vraag of is of de nationale resultaten nu gevolgen zullen hebben voor zijn ambities in de stad. Wordt Van Quickenborne lijsttrekker van 'Team Burgemeester' als Open VLD federaal in de oppositie belandt? "Deze verkiezingen zijn nationale verkiezingen", benadrukt hij. "Het is een belangrijke marathon die er nu opzit. Morgen start de tweede marathon richting de verkiezing van 13 oktober. De ene verkiezing heeft geen relatie met de andere", stelt hij. "Voor kiezers zijn lokale verkiezingen totaal anders dan nationale verkiezingen."

Daarnaast wordt het deze namiddag duidelijk of de kiezer Van Quickenborne zal afstraffen voor enkele uitschuivers de afgelopen jaren. Hij veroorzaakte onder meer commotie door een uit de hand gelopen feestje bij hem thuis.