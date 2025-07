Minne is geen onbekende in de Oostendse politiek. Sinds 1988 is hij actief op het lokale politieke toneel, waar hij uiteenlopende functies vervulde, zoals gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en schepen. Op dit moment zetelt hij in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar hij de fakkel binnenkort overdraagt aan jong liberaal Alan Van Laer.