Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat, Biodiversiteit en Dierenwelzijn: “Niemand ziet graag het beeld van platgereden padden op de weg. Met deze paddentunnels beschermen we de biodiversiteit en ontlasten we de vrijwilligers in hun overzetacties.”

In de Dottenijsestraat, één van de locaties waar massale paddentrek werd vastgesteld, zullen padden voortaan zelfstandig via twee tunnels onder de autoweg veilig naar de overkant kunnen. Met speciale schermen worden de padden in de richting van de tunnel gestuurd. Op die manier komen ze heelhuids aan bij de poelen waar ze vervolgens hun eitjes kunnen leggen. De constructie is een minikoker en wordt aangelegd met een rooster op de hoogte van het wegdek. Dit rooster is nodig omdat padden niet graag doorheen een donkere buis kruipen.