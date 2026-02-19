De vrijwilligers moesten gisteravond meteen ingrijpen toen verschillende salamanders vanuit tuinen de straat overstaken. “Dit is een Alpenwatersalamander. In deze straat waar we aan het werk zijn, komen er meer en meer salamanders voor. Dat hadden we vroeger niet. Maar die doen het wel goed. Maar de kikkers en padden doen het niet goed. Die gaan al jaren achteruit”, zegt Hilde Van Laere van de actiegroep.

Vorig jaar zetten de vrijwilligers in Oostkamp zo’n 600 salamanders over. Toch vallen er nog veel slachtoffers. “In 2025 waren er 219 amfibieën aangereden. Dit jaar zitten we al aan 130”, aldus Van Laere.