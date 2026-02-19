Voorjaarstrek op gang: vrijwilligers helpen padden, kikkers en salamanders veilig de weg over
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De voorjaarstrek van amfibieën is gestart. Ook in West-Vlaanderen helpen vrijwilligers padden, kikkers en salamanders veilig de weg over naar hun voortplantingspoelen. In Oostkamp alleen al werden dit jaar al 130 dieren gered, maar de achteruitgang in de populatie van vooral kikkers en padden baart zorgen.
Rond deze tijd ontwaken duizenden amfibieën uit hun winterslaap. Ze trekken naar poelen om zich voort te planten, maar moeten daarvoor vaak drukke wegen oversteken. Op een veertigtal plaatsen in West-Vlaanderen helpen vrijwilligers hen veilig naar de overkant. Ook in Oostkamp is de actiegroep Pad en Puit opnieuw actief.
"De kikkers en padden doen het niet goed. Die gaan al jaren achteruit.”
De vrijwilligers moesten gisteravond meteen ingrijpen toen verschillende salamanders vanuit tuinen de straat overstaken. “Dit is een Alpenwatersalamander. In deze straat waar we aan het werk zijn, komen er meer en meer salamanders voor. Dat hadden we vroeger niet. Maar die doen het wel goed. Maar de kikkers en padden doen het niet goed. Die gaan al jaren achteruit”, zegt Hilde Van Laere van de actiegroep.
Vorig jaar zetten de vrijwilligers in Oostkamp zo’n 600 salamanders over. Toch vallen er nog veel slachtoffers. “In 2025 waren er 219 amfibieën aangereden. Dit jaar zitten we al aan 130”, aldus Van Laere.
Klimaatopwarming
Vooral op zachte, regenachtige avonden tussen februari en april trekken de dieren massaal op pad. Door de klimaatopwarming verschuift die periode steeds meer, want de dieren komen alsmaar vroeger uit hun winterslaap. “Vroeger, als ik met de paddenoverzet gestart ben, was dat in maart, een korte heftige periode in maart. Dan is dat beginnen uitbreiden naar februari en maart en nu is dat al in januari, februari, maart en april.”
Alle overzetacties worden nauwkeurig geregistreerd. Zo krijgen de vrijwilligers een beter zicht op de toestand van de populaties in de regio.
De enige kikker die ze in Oostkamp konden helpen oversteken.