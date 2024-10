Enkele partijen willen daar toch een stokje voor steken. Vlaams Belang bijvoorbeeld, met Wouter Vermeersch: "Onze ambitie is heel duidelijk om de grootste partij van de stad te worden. De regels zijn duidelijk: de grootste partij komt ook aan zet om een coalitie te vormen. We willen die kans ook grijpen en we rekenen er op dat we het vertrouwen van de Kortrijkzaan daartoe zullen krijgen."

Ook Maxim Veys heeft met Vooruit hard campagne gevoerd in Kortrijk. "We strijden voor een veilige, betaalbare en zorgzame stad. Ik heb veel kandidaten gezien met veel goesting, dus ik denk wel dat we vooruit zullen gaan vandaag", klinkt het bij de lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.