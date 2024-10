‘Julie Zwijgt’ speelt vanaf vandaag in Kortrijk, Roeselare, Brugge en Oostende. Het is de eerste langspeelfilm van Kortrijkzaan Leonardo Van Dijl. De film gaat over een tennisbelofte die beslist te zwijgen wanneer haar coach in opspraak komt. ‘Julie Zwijgt’ is ook de Belgische inzending voor de Oscars. Gisteravond stelde de regisseur zelf zijn nieuwe film voor in Cinema Lumière Brugge en in zijn thuisbasis Budascoop Kortrijk.